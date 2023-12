Presidente da FPF tem reunião com interventor sobre seleção e apoia Ednaldo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, tem hoje (13) uma reunião com José Perdiz, que comanda a CBF após o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues.

Na pauta, um pedido de Perdiz para que Reinaldo cuide da seleção brasileira e da candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

"Vou conversar com ele, estou indo tratar exatamente disso. Cuidar de seleções e da Copa do Mundo feminina. É sobre isso que queremos conversar", disse Reinaldo ao UOL.

Tem coisa para fazer?

O período sob a tutela de Perdiz ao longo dos próximos 30 dias úteis tem, por exemplo, uma convocação da seleção sub-23 para o Pré-Olímpico, na Venezuela. O técnico Ramon Menezes vai convocar os jogadores para a preparação em janeiro. A lista deve sair entre 21 e 23 de dezembro.

Apoio a Ednaldo

Da parte política, Reinaldo se coloca como um aliado do presidente deposto, Ednaldo Rodrigues, que tenta mobilização para ser candidato na eleição que se aproxima. Reinaldo faz parte da chapa deposta, como um dos vices de Ednaldo.

"Sou Ednaldo. Estou com ele e não abro. Fui eleito junto com ele. Todos nós que fomos eleitos e muitas federações são conscientes que precisávamos modificar a gestão da CBF. Mas a Justiça escolher a hora é uma coisa que me incomoda. A minha história não tem traição, sou leal às pessoas. Não vou mudar isso depois de mais de 30 anos de futebol", disse o dirigente.

O que Ednaldo tem feito nos últimos dias? "Ele está trabalhando muito, com clubes e federações. Se tiver duas chapas, é saudável para o futebol brasileiro, independentemente de quem vença", completou Reinaldo.

O presidente da Federação Paulista disse ainda que não pensa em ser o cabeça da chapa do grupo político de Ednaldo, caso a candidatura do presidente destituído não seja viabilizada.

Por que o apoio de Reinaldo é importante

A Federação Paulista é a principal do país. E tem influência forte sobre os clubes do estado, que também fazem parte do colégio eleitoral da CBF.

Reinaldo também tem bom trânsito com os demais membros da Libra, por exemplo. E isso envolve o Flamengo.