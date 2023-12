Prêmios Paralímpicos: veja os campeões por modalidade

Os primeiros troféus do Prêmios Paralímpicos, a premiação anual do Comitê Paralímpico Brasileiro, foram entregues nesta quarta-feira (13). No primeiro dia do evento, o CPB reconheceu os melhores atletas do ano em 24 modalidades paralímpicas. O Prêmio Paralímpicos continua nesta quinta (14), com a entrega dos troféus das categorias gerais.

Após uma campanha histórica nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, vários atletas que brilharam na capital chilena foram premiados. A recordista mundial e campeã em Santiago, Mariana D'Andrea, foi eleita a melhor atleta do halterofilismo e dedicou o prêmio a seu pai que faleceu em agosto deste ano. Já na natação, o prêmio foi para Carol Santiago, que ganhou oito medalhas no Mundial deste ano e cinco ouros no Parapan.

No futebol de cegos, o craque Ricardinho, que marcou o gol da medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos foi o vencedor da modalidade. Já nos esportes de inverno, a vencedora do Prêmio Paralímpicos foi Aline Rocha, que ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil em um Mundial de esportes de inverno. Ela também compete no atletismo e ganhou quatro medalhas, sendo uma de ouro, no Parapan.

Destaque para além do paralímpico

Uma das premiadas da noite, se destacou não só no esporte paralímpico, mas também no olímpico. A mesatenista Bruna Alexandre fez história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ao se tornar a primeira paratleta a competir no Pan, entre pessoas sem deficiência. Bruna conquistou uma medalha de bronze em Santiago na disputa por equipes. Ela também ganhou a prata com o time brasileiro no Campeonato Pan-Americano da modalidade, ajudando a equipe do Brasil a se classificar aos Jogos Olímpicos de Paris. No ano que vem, Bruna Alexandre tem como metas participar da Olimpíada e, em seguida, brigar pelo ouro nos Jogos Paralímpicos.

Veja a lista dos vencedores por modalidade

Atletismo - Jerusa Gerber

Badminton - Rogério Oliveira

Basquete CR - Paola Klokler

Bocha - Matheus Oliveira

Canoagem velocidade - Fernando Rufino (Cowboy de Aço)

Ciclismo - Bianca Garcia

Esgrima - Jovanne Guissone

Esportes de Inverno - Aline Rocha

Futebol de cegos - Ricardo Alves (Ricardinho)

Futebol PC - Jefferson Silva

Goalball - Josemarcio Souza (Parazinho)

Halterofilismo - Mariana D'Andrea

Hipismo - Sérgio Oliva

Judô - Williams Araújo

Natação - Carol Santiago

Remo - Diana Barcelos

Rúgbi em CR - Gabriel Feitosa

Taekwondo - Silvana Fernandes

Tênis de mesa - Bruna Alexandre

Tênis em CR - Daniel Rodrigues

Tiro com arco - Jane Karla

Tiro esportivo - Alexandre Galgani

Triatlo - Jéssica Messali

Vôlei sentado - Janaína Petit