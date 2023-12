Pré-luta de Popó x Bambam tem lavagem de roupa suja e agressão: 'Respeita'

A temperatura para a nova edição do Fight Music Show 4, torneio de boxe entre celebridades, que ocorrerá em 24 de fevereiro no Vibra São Paulo, está elevada. O evento preliminar começou com agressão entre as principais estrelas da noite e foi recheado de provocação até o fim.

Briga, lavagem de roupa suja e cestas básicas

Popô partiu para cima e desferiu um soco em Bambam logo nos primeiros minutos. O tetracampeão mundial e ídolo do esporte se irritou após a fala inicial do adversário, cobrou respeito e tentou acertar o golpe, que pegou mais em Mamá Brito, presidente do FMS, do que no próprio oponente.

Os dois trocaram farpas e promessas de nocaute durante todo o evento. Popó disparou que o ex-BBB não chegará consciente para o segundo round e que fala "uma merd* diferente cada dia", enquanto Bambam afirmou que vai chocar o mundo e prometeu: "Se eu encostar uma mão, você vai cair".

A temperatura também foi elevada entre os outros lutadores. A coletiva reuniu os cantores Nego do Borel e Mc Gui, o ator Thomaz Costa e os bodybuilders Renato 'Pobre Loco', Sérvulo 'Sheviii2k', Rafael 'Rey Physique' e Jeferson 'Natural pra Cavalo'.

Nego do Borel e MC Gui incorporaram a rivalidade Rio de Janeiro x São Paulo. Os artistas atiçaram a luta entre eles com ofensas mútuas, provocações bairristas e até citação de ex-namorada — quando Gui mencionou Duda Reis, que acusou o cantor carioca de estupro e agressão após romperem o noivado.

Thomaz Costa fez um show solo, já que seu adversário MC Biel teve conflito de agenda e não foi à coletiva. O ex de Larissa Manoela aproveitou a ausência para crescer sobre o rival, tendo até se apropriado da cadeira que era destinada a ele e rasgado o papel com o nome de Biel.

Os bodybuilders também fizeram um espetáculo à parte — Pobre Loco e Sheviii2k vão encarar Rey e Cavalo na primeira luta dupla da América Latina. Pobre Loco, inclusive, já venceu Rey no duelo particular que travaram na última edição, e o fato foi amplamente explorado por ele. O detentor do cinturão lembrou que saiu com a prima do oponente após a luta, e provocou: "Leva duas agora". O derrotado, que busca a revanche, rebateu na mesma moeda: "Não pode usar o chifre, pode tomar cuidado para não ser traído pelo seu parceiro".

Rolou até promessa de cestas básicas. O pai de MC Gui fez o desafio de que quem perdesse doaria 500 cestas básicas para a "quebrada" do cantor vencedor, mas Nego do Borel não aceitou: "Estou duro". Os participantes da luta em dupla gostaram da ideia e fizeram o acordo entre eles valendo 100 cestas.

Treta entre Popó e Bambam

Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair Bambam

Se não calar a boca, vou te bater aqui, você me respeite. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa. Popó

Você não aguenta o debate, o trash talk. Por que quis me agredir? Não é exemplo de campeão . Bambam