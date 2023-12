Pilar defensivo do São Paulo, Arboleda foi quem mais desarmou até cometer uma falta no Brasileirão

Pilar defensivo do São Paulo, o zagueiro Arboleda teve mais uma temporada positiva. Comprovando a sua qualidade, o defensor foi quem mais desarmou até cometer uma falta no Brasileirão 2023, de acordo com o Sofascore.

O equatoriano tirou a bola do adversário em média 4,6 vezes até fazer uma infração. Ele ficou na frente de nomes como Tinga (4,5), Fabrício Bruno (3,4), Piquerez (3,3), Cristaldo (3,0), Di Plácido (2,8), Marlon (2,8) e Puma Rodríguez (2,7), outros destaques no quesito.

#Brasileirão2023 ?? ? Mais desarmes até cometer uma falta 4.6 ?? Robert Arboleda (SÃO)

4.5 ?? Tinga (FOR)

3.4 ?? Fabrício Bruno (FLA)

3.3 ?? Joaquín Piquerez (PAL)

3.0 ?? Franco Cristaldo (GRE)

2.8 ?? Leonel Di Plácido (BOT)

2.8 ?? Marlon (CRU)

2.7 ?? Puma Rodríguez (VAS) pic.twitter.com/O753lDsUfv ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 11, 2023

No Brasileirão, Arboleda disputou 20 jogos, com o São Paulo terminando na 11ª colocação, com 53 pontos. Tanto o clube quanto ele, tiveram como grande brilho no ano a conquista inédita da Copa do Brasil.

Com 10 jogos, o zagueiro teve papel fundamental na conquista e se consolidou como um dos grandes nomes deste elenco. Agora, em 2024, o equatoriano busca ampliar a sua história no clube.

Na próxima temporada, o São Paulo voltará a disputar a Libertadores e defenderá o título da Copa do Brasil. Além disso, o time de Arboleda terá a Supercopa do Brasil, Paulistão e o Brasileirão pela frente.