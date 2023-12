A importância de Abel para Endrick: como técnico preparou jovem para Europa

O estafe de Endrick ficou muito satisfeito com a forma como Abel Ferreira aproveitou o camisa 9 em sua primeira temporada completa no Palmeiras.

O que aconteceu?

Importância de um técnico europeu. Os responsáveis pela carreira de Endrick celebraram que o atleta tenha tido Abel como 1º técnico no profissional, já que a escola portuguesa é muito conceituada no Velho Continente e isso pode facilitar a adaptação do jovem em sua chegada ao Real Madrid.

Dosagem no número de jogos. Endrick atuou em 53 partidas na temporada, mas nem sempre como titular. O entendimento do estafe do atleta é de que ele encontrará cenário parecido quando concluir sua transferência para a Espanha.

Parceria entre os dois. Abel fez questão de ter longas conversas com Endrick no período em que ele ficou sem marcar e não vinha jogando bem. O atleta começou o ano como titular, mas não marcou nenhum gol na fase de grupos do Paulistão e passou a ser utilizado saindo do banco de reservas.

Endrick fechou o ano com três títulos (Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão). Além disso, o atacante marcou 14 gols e foi eleito como revelação no prêmio Bola de Prata e foi escolhido para o ataque da seleção do Troféu Mesa Redonda.

Torcedores questionaram Abel, e Endrick exaltou o técnico

Torcedores criticaram Abel por dar poucas chances ao atacante. Muitos palmeirenses acreditam que o jovem foi subaproveitado na temporada e que o destino da equipe na Libertadores poderia ter sido diferente se o jovem tivesse recebido mais oportunidades.

Endrick atribuiu a Abel sua convocação para a seleção brasileira. Em entrevista ao Bola da Vez, Endrick afirmou: "Ele [Abel] é um cara fenomenal, espetacular. Uma pessoa que sempre tá com você ali. Devo muito a ele, minha convocação também devo muito a ele".

Atacante também falou sobre o planejamento de minutos do Abel com ele: "Eu confio muito no Abel. Não importa se eu fizer gol, errar, se eu der assistência. Confio muito nele, e sei das opções dele. Só em momentos especiais ele me chamava pra conversar, perguntar. Ele tem uma filha da minha idade, e ele no início do ano viu que eu estava meio bravo, dizia que não me via sorrindo, conversava comigo".

Companheiros também 'preparam' Endrick para o Real Madrid

Endrick e Murilo em jogo do Palmeiras contra o Ituano pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Em participação do programa Fim de Papo, do UOL, na semana passada, Endrick elegeu Murilo — companheiro de Palmeiras — como o zagueiro 'mais chato' que já enfrentou.

O zagueiro mais chato que eu enfrentei foi o Murilo, aqui nos treinos ele é muito chato mesmo. Eu vou correr, ele me puxa, eu toco a bola, ele tromba em mim, não deixa eu passar, está sempre pisando no meu pé, me empurrando. Eu falava: 'pô, por que tu tá fazendo isso?'. E ele falava que era isso que vou enfrentar ano que vem na Espanha, jogos contra o Atlético de Madri, jogos duros. Isso que eu falo que é um amigo mesmo, ele não pega leve comigo dentro de campo, tem até horas que eu me estresso, eu vou mais firme dentro de campo, ele também vem mais firme, mas creio que ele sempre me ensina coisas novas. É óbvio que tem coisas que a cabeça esquenta, mas agradeço muito a ele por fazer isso Endrick, em participação no Fim de Papo.

Endrick encerra sua passagem pelo Palmeiras em julho do ano que vem, quando completará 18 anos. O valor fixo da transferência do centroavante para o Real Madrid é de 35 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

O negócio pode chegar até a casa de 60 milhões de euros (R$ 321 milhões) dependendo das metas que forem atingidas pelo jogador.

