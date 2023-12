Novo diretor executivo, Alexandre Mattos elogia estrutura do Vasco

O diretor executivo Alexandre Mattos chegou ao Vasco nesta semana. O dirigente conheceu o CT Moacyr Barbosa e iniciou trabalho no clube carioca.

Em seu primeiro contato, Mattos fez questão de elogiar a estrutura do Cruzmaltino e disse que o clube o "surpreendeu positivamente".

"Com muita humildade, muito trabalho, juntamente com outras pessoas. Pessoas preparadas que eu conheci e que estou conhecendo aqui dentro. Acho que o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa", iniciou à Vasco Tv.

"Na sua ideia de planejamento, já com suas ideias de melhorar a estrutura, a própria estrutura que tem hoje me deu uma alegria em perceber que tem muito daquilo que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem. Um desafio gigantesco, do tamanho do Vasco, mas estou encarando com muito orgulho e honra", finalizou.

A primeira medida de Alexandre Mattos deve ser a ampliação de contrato do técnico Ramón Díaz. O Vasco tem como objetivo para 2024 a conquista de títulos. Para isso, os cariocas vão ao mercado em busca de reforços de peso.