NFL anuncia primeiro jogo no Brasil em estádio do Corinthians

A NFL anunciou hoje (13) que o Brasil receberá uma partida da temporada regular em 2024. O jogo acontecerá no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena.

O que aconteceu

A NFL confirmou o próximo passo em seu plano de expansão internacional. Os donos das 32 franquias se reuniram hoje e aprovaram a realização de um jogo de temporada regular no ano que vem.

O Brasil venceu a concorrência da Espanha. A NFL avaliou os dois mercados como possíveis sedes para o próximo jogo internacional. De acordo com diversos veículos norte-americanos, Madri segue no radar da liga para 2025, quando o Santiago Bernabéu pode receber sua primeira partida de futebol americano.

O jogo será em São Paulo, na Neo Química Arena. Representantes da liga visitaram outros estádios da capital paulista e no Rio de Janeiro, e apontaram a casa do Corinthians como o local mais apropriado.

A tendência é que o Miami Dolphins esteja na partida da Neo Química Arena. A franquia da Flórida selecionou o Brasil como sua área internacional de atuação de marketing. O time vem promovendo iniciativas no país desde então, como watch parties de jogos e o anúncio de uma escolha de Draft por Filipe Luís, então jogador do Flamengo, no Cristo Redentor.

O calendário completo da temporada será anunciado no início de 2024, contendo os times designados para os jogos internacionais, tal como as respectivas datas e horários.

A decisão de trazer um jogo da temporada regular para São Paulo é significativa e emocionante para a cidade, consolidando São Paulo e o Brasil no centro do cenário esportivo global. Este jogo histórico terá um impacto positivo no turismo, no emprego e na economia da cidade.

Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo

NFL em outros países

O Brasil será o quarto país fora dos Estados Unidos a receber uma partida da NFL na história. A liga começou a atravessar fronteiras em 2007, com jogo no Reino Unido. Posteriormente, México e Alemanha foram contemplados. A temporada 2023 teve cinco partidas da 'International Series': três em Londres e duas em Frankfurt.

Outros jogos da temporada regular de 2024/25 serão disputados em outros países. Além da partida em solo brasileiro, três confrontos acontecerão em Londres (Inglaterra) e outro em Munique (Alemanha).

Com a inclusão do país sul-americano, a NFL terá disputado ao menos uma partida em cinco continentes ao longo da história — na pré-temporada ou temporada regular.

Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento prioritário do nosso plano para continuar desenvolvendo o jogo globalmente.

Roger Goodell, comissário da NFL