Museu do Futebol realizará evento em homenagem ao Rei Pelé

Em dezembro do ano passado, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, se despedia para brilhar na eternidade. E para marcar um ano da partida do do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Museu do Futebol vai realizar, no sábado, no Auditório Armando Nogueira, o evento Pelé: um ano de eternidade.

Será um debate sobre o Rei e sua importância, seguido do lançamento do livro Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, escrito pelo jornalista Franklin Valverde. O bate-papo será feito por Marcos Teixeira e Franklin Valverde, ambos jornalistas. Nesse debate será abordado a falta que Pelé faz e sua importância para as novas gerações.

Após o debate, a partir das 16 horas, acontecerá uma tarde de autógrafos de Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, de Franklin Valverde. O livro reúne dez crônicas que narram momentos em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São histórias que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas.

Publicada pela Editora Patuá, Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, relata como o ex-jogador do Santos despertou a paixão do autor pelo futebol. São crônicas que fluem de maneira leve e envolvente, conduzindo o leitor para um passeio literário da primeira até a última frase. A obra é ilustrada com fotos que retratam muitos dos momentos abordados no livro.

Serviço

Pelé: um ano de eternidade

Data: 16 de dezembro (sábado)



Horário: a partir das 15h



Local: Auditório Armando Nogueira



Gratuito

O estacionamento é em via pública e funciona pelo sistema da Zona Azul. Um cartão de R? 6,08 vale por três horas. Próximos às estações Paulista (Linha 4 - Amarela) e Clínicas (Linha 2 - Verde).