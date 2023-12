Mirassol acerta a contratação do atacante Dellatorre, primeiro reforço para 2024

O Mirassol já começou o planejamento para a próxima temporada e anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Guilherme Dellatorre. O jogador de 31 anos chega para a sua segunda passagem pelo time do interior paulista. O tempo de contrato não foi divulgado.

O atleta, que já teve passagens por Internacional e Athletico-PR, defendeu as cores do Mirassol em 2020, mas disputou apenas duas partidas. Agora, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo da equipe para a próxima temporada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

"Tive uma passagem rápida aqui, logo veio a pandemia. Podendo voltar desempenhando um bom futebol, de alto nível, para mim é muito gratificante. Vou trabalhar sempre em busca dos gols, dando opção para os meus companheiros. Estou bem esperançoso para fazer um grande ano e ajudar o Mirassol no grande objetivo que é o acesso", disse Dellatorre em vídeo publicado no Instagram da equipe.

Antes de retornar ao Brasil, o atacante jogou pelo Montedio Yagamata, do Japão. Pelo time, Dellatorre marcou 14 gols e deu três assistências em 57 jogos.

Em 2024, o Mirassol terá pela frente o Campeonato Paulista, em que está no Grupo C, ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Além disso, o time disputa a Série B do Campeonato Brasileiro em busca do acesso. Em 2023, a equipe terminou a competição na sexta colocação, a apenas um ponto do G4.