Minas perde de time chinês na estreia do Mundial de Clubes

A estreia do Minas Gerdau no Mundial de Clubes feminino de vôlei foi decepcionante. Nesta quarta-feira, a equipe de Belo Horizonte foi batida com facilidade pelas chinesas do Tianjin Bahai Bank, em duelo realizado na cidade de Handzhou, na China.

Sem contar com a levantadora Jenna Gray, lesionada no último treino antes da partida, o Minas esteve apático em quadra e encontrou dificuldades nas ações ofensivas. Assim, caiu em três sets, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/20.

Agora, a situação do Minas fica muito complicada no Mundial. Para pensar em classificação, terá de vencer o Eczacibasi Dynavit Istanbul, da Turquia, um dos favoritos ao título, e ainda torcer por uma combinação de resultados.

Outro brasileiro na disputa, o Praia Clube estreia no Mundial na madrugada desta quinta-feira. O adversário será



o Sport Center I Women?s Club, do Vietnã, que perdeu na primeira rodada para o VakifBank Spor Kulubu, também da Turquia, por 3 a 0.