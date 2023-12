Milly: Gabigol hoje seria banco no Galo, no Inter, no Flu e no Palmeiras

A colunista Milly Lacombe avaliou no UOL News Esporte que Gabigol hoje seria reserva em boa parte dos times no primeiro escalão do futebol brasileiro. O atacante terminou a temporada no banco do Flamengo

No Galo, ele não seria titular, seria banco. No Inter, talvez também fosse banco do Enner Valencia. No Fluminense, com certeza ele seria banco, o Cano está jogando muito mais bola do que ele. No Palmeiras, imagina ele com o Abel, ia dar ruim. Milly Lacombe

Rosa: Corinthians não tem time para 2024 e será coadjuvante de São Paulo e Palmeiras

O colunista Luís Rosa analisou a reformulação no Corinthians após a eleição de Augusto Melo. Segundo ele, o Timão larga atrás dos rivais da capital em 2024 e precisa correr para repor jogadores importantes que saíram, como Gil, Fábio Santos e Renato Augusto.

Se o Fluminense perder na semifinal do Mundial de Clubes, será vexame?

O Fluminense viajou ontem para a disputa do Mundial de Clubes: se o time de Fernando Diniz perder na semifinal, será vexame? Milly Lacombe, Luís Rosa e Ricardo Perrone debateram a questão e analisaram os desafios do Flu em busca de mais um título inédito.

