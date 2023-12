Marquinhos valoriza atuação do PSG e projeta fase decisiva da Champions: "Temos potencial"

Nesta quarta-feira, a Champions League conheceu os 16 times classificados para as oitavas de final. Apesar do sufoco no "grupo da morte", o PSG avançou ao mata-mata na segunda colocação do Grupo F. Após o confronto, o zagueiro Marquinhos valorizou o desempenho do time como visitante e falou sobre as mudanças pelas quais o elenco vem passando.

"Acho que o mais importante seria levar a classificação para casa. Acho que foi visto desde o começo (do jogo) que buscamos a vitória. O time mostrou uma cara boa fora de casa, diferente das duas outras partidas que fizemos fora. A gente vem mostrando que temos potencial e estamos crescendo. É um time bem jovem, mudou muita coisa esse ano", declarou Marquinhos em entrevista à TNT Sports.

O defensor complementou: "Da última temporada, se eu não me engano, foram três ou quatro jogadores que ficaram e que estão jogando sempre, então leva um tempo. Creio que estamos mostrando que a gente está crescendo muito nessa temporada. É um projeto com muitas mudanças e que tem muito a melhorar, mas estamos felizes com a classificação e sonhando com a próxima fase da Champions".

Marquinhos também comentou sobre a falta de precisão do PSG nas finalizações e a necessidade de saber "matar o jogo". O clube da capital francesa finalizou 18 vezes, mas acertou apenas seis delas na direção do gol defendido por Kobel.

"Foi um jogo aberto. Tivemos ocasiões em que poderíamos ter matado o jogo, a gente sabe como isso faz a diferença em grandes jogos. Temos que ser um pouco mais eficazes. Temos que levar isso para a próxima fase, em que os duelos serão decisivos, para matar o jogo. Atrás também temos que defender melhor para não tomar esses gols que estamos tomando. São detalhes que fazem a diferença e, por isso, fica esse gostinho de que poderíamos ter ganho esse jogo", afirmou o brasileiro.

Por fim, Marquinhos ainda projetou o confronto do PSG nas oitavas de final da Champions. Como passou em segundo lugar do grupo, o time comandado por Luis Enrique poderá ter como rivais equipes mais fortes, como Real Madrid, Barcelona, Bayern ou Manchester City.

"Vamos nos preparar para isso. É contra grande adversários que vemos os grandes jogadores. Buscamos tentar estar sempre prontos, com a ideia clara. O professor vai nos preparar bem para que possamos crescer, porque a hora é agora. É o momento do time crescer e ganhar ainda mais confiança, mais corpo, pois sabemos que os momentos decisivos da Champions acontecem depois da virada do ano. Daqui até lá temos que nos preparar o máximo possível para que possamos estar bem e ir com essa casca para enfrentar grandes adversários", concluiu o zagueiro.

O sorteio das oitavas da Champions acontece nesta segunda-feira, às 08 horas (de Brasília), em Nyon, na Suíça. Como está no pote 2, o PSG tem como possíveis rivais: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, City e Barcelona.