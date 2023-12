Marcelo Teixeira se reúne com WTorre, e CEO garante compromisso "vivo e maior" com o Santos

Eleito presidente do Santos, Marcelo Teixeira já está se movimentando nos bastidores para tirar a nova arena do Peixe do papel. O novo mandatário se reuniu com representantes da WTorre nesta quarta-feira para alinhar alguns detalhes.

Marcos Siqueira, CEO da WTorre, destacou que a parceria segue de pé, mesmo após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, e prometeu dar continuidade aos planos de construção do novo estádio a partir do começo de 2024.

"O futuro do Santos é grande, apesar do momento difícil, histórico. Mas sabemos que o quem vem pela frente é muito maior. Nosso compromisso com o Santos, sua torcida e a cidade de Santos, permanece. Está vivo e maior. Já no início de 2024 vamos dar seguimento a parceria", disse.

Aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube e pelos sócios, recebendo 97% de votos favoráveis na assembleia, a nova Vila Belmiro será uma arena multiuso, espelhando-se em grandes estádios pelo mundo.

A área construída total será de 71.690,46 m². Destes, a área comercial ocupará 4.940 m², que serão distribuídos em 27 lojas internas e 36 lojas externas. O estádio ficará exatamente onde está o atual e terá capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Marcelo Teixeira, aliás, falou sobre a nova arena no último sábado, quando foi eleito presidente do Santos.

"Pretendemos iniciar as obras o mais rápido possível, independente do Santo jogar Paulista ou Série B. Aonde o Santos estiver, a prioridade é a Arena. Conversamos com o CEO da WTorre para saber se pelo resultado obtido no Brasileirão havia algum problema na continuidade do memorando assinado. A resposta foi que o memorando está assinado, o compromisso de fazer um novo contrato queremos fazer rapidamente, definir o projeto e dar entrada na prefeitura pra fazer o quanto antes", contou.

Enquanto estiver sem a Vila Belmiro, o Santos deve atuar em São Paulo. Marcelo Teixeira, aliás, revelou que tem um acordo firmado com a Allegra para o Peixe atuar no Pacaembu.

"Temos a carta de intenção para jogar no Pacaembu, não só com jogos como outras atividades. Assim com em outras arenas espalhadas pelo Brasil", declarou.

O novo presidente do Alvinegro Praiano visitou as obras do Estádio do Pacaembu e teve contato com os executivos da concessionária responsável pelo local durante a sua campanha.

Aos 59 anos, Marcelo Teixeira volta ao cargo de presidente do Santos após cumprir dois mandatos entre 1991 e 1993 e posteriormente de 2000 a 2009. Durante suas gestões, o Peixe conquistou 12 títulos no profissional, somando masculino e feminino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e a Libertadores feminina de 2009.

Em 2024, o Santos vai disputar apenas o Campeonato Paulista e a a Série B do Brasileirão.