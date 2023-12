Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, diz que Palmeiras ainda não fez proposta oficial por Caio Alexandre

O meia do Fortaleza Caio Alexandre despertou o interesse do Palmeiras após a boa temporada com o clube tricolor. Nesta quarta-feira, o ex-presidente do Leão e atual CEO da SAF do clube, Marcelo Paz falou que, até o momento, o Verdão não fez proposta pelo jogador, e, seguindo assim, a tendência é que ele fique no time nordestino.

"O Palmeiras fez contato conosco, mas não chegamos em uma proposta oficial. A tendência, não tendo proposta, é que o Caio fique no Fortaleza. Estamos exercendo a compra dele junto ao Vancouver Whitecaps, da MLS. Já pagamos parcelas dessa compra", disse em entrevista ao SporTV.

Caio Alexandre foi contratado por empréstimo, do Vancouver Whitecaps, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, em 2022. O jogador de 24 anos logo conquistou sua vaga no time titular. Em 2023, Caio disputou 65 jogos e marcou cinco gols.

O Palmeiras tem apenas um reforço fechado para 2024, que é o volante Aníbal Moreno, que estava no Racing. A equipe, que deve seguir no comando do técnico Abel Ferreira, tem reapresentação marcada na Academia de Futebol no dia 8 de janeiro para iniciar a preparação para a temporada.