Lideradas por Pâmela Rosa, brasileiras avançam no Mundial de Skate Street

Pâmela Rosa deu um show e terminou em segundo na fase eliminatória feminina do Mundial de Skate Street, disputado em Tóquio, Japão. Além dela, Isabelly Ávila e Kemily Suiara se classificaram para a próxima fase.

As três brasileiras se juntam a Rayssa Leal, uma das cinco atletas garantidas pelo ranking mundial nas quartas-de-final. Carla Karolina e Marina Gabriela foram eliminadas ainda na primeira fase.

Pâmela Rosa terminou em segundo lugar com 55.40. Roos Zwetsloot, dos Países Baixos, liderou as eliminatórias com 60.38 e a japonesa Yoshizawa Coco, de 14 anos, ficou em terceiro, com 51.97. Isabelly Ávila foi 24ª com 28.54 pontos e Kemily Suiara ficou em 25º lugar com 28.29 pontos e ambas se classificaram. Por outro lado, Carla Karolina terminou em 30º com 25.81 pontos e Marina Gabriela foi a 42ª melhor, com 21.26. As duas se despediram do Mundial de Skate Street.

Rayssa Leal, a australiana Chloe Covell e três japonesas (Nakayama Funa, Oda Yumeka e Akama Rizu) estream direto nas quartas-de-final.

As quartas de final começam às 22h da quinta-feira (14), horário de Brasília. Na noite de quarta (13), acontece as classificatórias masculinas. Nem a brasileira Gabi Mazetto nem a campeã olímpica Nishiya Momiji, do Japão, disputam o Mundial.