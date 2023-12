Juventude anuncia a renovação com o volante Jadson até o fim de 2025

Promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude começou a preparar a equipe para a próxima temporada e anunciou, nesta quarta-feira, a renovação com o volante Jadson. O jogador de 30 anos estendeu a sua permanência no clube até o fim de 2025.

Jadson fica no JU ?? O volante renovou com o Verdão até o final de 2025. No clube desde 2021, o atleta vai para a quarta temporada vestindo o manto Jaconero. São 118 jogos desde sua chegada no Jaconi! Vamos por mais ??#ecjuventude pic.twitter.com/rs0z4CWLC2 ? E.C. Juventude (@ECJuventude) December 13, 2023

Com passagens por Fluminense, Cruzeiro e Bahia, Jadson chegou ao Juventude em 2021. Desde então, o atleta disputou 118 partidas e agora caminha para sua quarta temporada pelo time gaúcho.

Pelo Juventude, Jadson foi titular absoluto na campanha vice-campeã da Série B e que garantiu o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro. Ao todo, foram 46 jogos em 2023, sendo titular em 44 e deixando a marca de dois gols e três assistências.

Em 2024, o Juventude terá temporada dura, com Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Além disso, o time disputa a Copa do Brasil com o objetivo de ir mais longe que em 2023, quando foi eliminado na primeira fase.