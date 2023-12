Griezmann se destaca no Atlético de Madrid e divide artilharia da Champions ao fim da fase de grupos

Nesta quarta-feira, a fase de grupos da Liga dos Campeões chegou ao fim. Com um dos gols marcado por Griezmann, o Atlético de Madrid bateu a Lazio para avançar às oitavas de final em primeiro lugar do Grupo E. O francês, agora, divide a artilharia do torneio com outros três nomes.

Antoine Griezmann entrou em campo em todos os seis jogos que o Atlético de Madrid disputou na fase de grupos. O camisa 7 marcou cinco vezes, nenhuma delas de pênalti. Além disso, três desses gols foram com a perna esquerda, que é a dominante, e dois com a direita.

Com os cinco gols marcados ao longo da fase de grupos, Griezmann divide a artilharia da Champions com seu companheiro de equipe Álvaro Morata, Haaland (do Manchester City) e Hojlund, centroavante do eliminado Manchester United.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o atacante do Atlético de Madrid necessita de apenas 91 minutos para balançar as redes na competição. O francês finalizou 15 vezes, sendo que oito delas foram na direção das metas adversárias, e precisa, em média, de três chutes para marcar um gol.

? Antoine Griezmann foi o artilheiro da fase de grupos da Champions League 23/24. ??? ?? 6 jogos

?? 5 gols (3 de esquerda e 2 de direita)

? 91 mins p/ marcar gol (!)

? 14 passes decisivos (!)

? 15 chutes (8 no gol)

?? 3.0 chutes p/ marcar gol (!)

? Nota Sofascore 7.80 pic.twitter.com/XvIkIZtqaN ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 13, 2023

Griezmann, claro, também não fica atrás na criação de jogadas. Apesar de não ter nenhuma assistência na Liga dos Campeões, o camisa 7 distribuiu 14 passes decisivos nos seis jogos da Champions em 2023/24.

No Campeonato Espanhol, Griezmann também integra o pódio de artilheiros. O atleta fez nove gols e está empatado com o vice-líder Borja Mayoral, do Getafe. Jude Bellingham, do Real Madrid, é o atual artilheiro de La Liga, com 12 gols marcados.

O Atlético de Madrid volta a campo neste fim de semana. Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, o time comandado por Diego Simeone visita o Athletic Bilbao, neste sábado, às 12h15 (de Brasília), no estádio San Mamés. O Atleti figura na quarta colocação, com 34 pontos e um jogo a menos.