Gabigol lembra provocação com Marcelo durante clássico entre Flamengo e Fluminense

Uma das finais perdidas pelo Flamengo neste ano foi para o Fluminense, no Campeonato Carioca. Em um dos duelos contra os tricolores, Gabigol foi flagrado em troca de provocação com o lateral esquerdo Marcelo. Ele minimizou o ocorrido e rasgou elogios ao jogador do Fluminense.

"O Marcelo tem cinco Champions, mas eu tenho duas Libertadores, aqui é Brasil. Eu joguei com ele na Seleção e ele foi muito f.. comigo, sou fã dele. Dentro de campo ele é Fluminense e eu sou Flamengo. A gente se estranhou, mas foi algo muito besta", disse ao podcast Podpah.

"Ele falou alguma coisa, e eu fiz assim com a mão no peito: "Sou campeão da Copa do Brasil". Você acha que sou retardado em falar isso para o Marcelo? Aí eu fiz assim provocando, ele levantou o short para mim brincando, a gente riu. Acho que falei para ele: "Você tá no Brasil, aqui não vale". Aí ele foi e ganhou a Libertadores. F... também, pô. No Maracanã, bagulho foi f.... Gosto muito do Marcelo. Sei que as pessoas querem polemizar, não foi nada demais", completou.

Gabriel Barbosa Almeida, você está marcado na história. O nosso artilheiro. O nosso camisa 9. O nosso @gabigol! ????#VencemosJuntos pic.twitter.com/3KFEmSgsl8 ? Flamengo (@Flamengo) November 24, 2019

O atacante Gabigol não teve uma boa temporada. O jogador conviveu com uma lesão no adutor que culminou em um procedimento no fim deste ano.

Para piorar, a temporada rubro-negra também foi decepcionante. O Flamengo disputou sete competições e não conquistou títulos.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O atacante deixou em aberto a possibilidade de não seguir no clube após a próxima temporada.