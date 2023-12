Fortaleza consegue efeito suspensivo e fica livre para registrar novos jogadores; entenda

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira, que conseguiu um efeito suspensivo para anular o Transferban, medida da Fifa que impede clubes de registrar novos contratos de atletas. A decisão foi tomada junto à Corte Arbitral do Esporte.

Cerca de quatro meses após sofrer a punição por conta da contratação do atacante Juan Martín Lucero junto ao Colo-Colo, do Chile, o Tricolor está apto novamente a fazer contratações e utilizá-las. A suspensão da sanção vem num bom momento, no qual os clubes iniciam suas movimentações no mercado visando a temporada de 2024.

O Colo-Colo, ex-clube de Lucero, foi à Fifa acusar o Fortaleza de induzir o atacante a rescindir com os chilenos para assinar sem custos. Diante disso, os Albos acionaram a entidade pedindo uma indenização de aproximadamente R$ 10 milhões, além de solicitar o afastamento do atleta dos gramados por quatro meses, o que acabou acontecendo, mas a decisão foi rapidamente revertida. Agora, os clube aguardam o novo julgamento do CAS para dar sequência à briga judicial.

Classificado para a Copa Sul-Americana de 2024, o Fortaleza vai ao mercado para encorpar o elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda. Na temporada de 2024, o Tricolor terá, além do torneio continental, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.