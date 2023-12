Fluminense tem uniforme especial de viagem para o Mundial de Clubes; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá um taje de viagem especial para a disputa do Mundial de Clubes, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O que aconteceu

O clube fechou uma parceria com a marca carioca Foxton, que desenhou as peças especialmente para a ocasião.

"Ficamos muito felizes em trabalhar com esse clube que orgulha o Brasil. Com a força, a história e a grandeza do Fluminense, um exemplo dentro e fora do campo. Vemos muita sinergia entre a Foxton, o clube e seus torcedores", disse Rodrigo Ribeiro, diretor criativo da Foxton, ao site oficial do Tricolor.

Alguns jogadores foram modelos para a divulgação, como o goleiro Fábio, o zagueiro Nino, e os atacantes Germán Cano e John Kennedy.

O traje viagem é composto por Blazer Cidade e calça Cidade, a além da Camiseta Pima. O traje formal é composto por Blazer e Calça FXTN.

TRAJADÃO e embarcado rumo à Arábia Saudita! ✈️🇸🇦 pic.twitter.com/sEQPP8fA4c -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 13, 2023

O Fluminense desembarca em Jeddah hoje (13). A delegação embarcou ontem (12), no Aerporto do Galeão, com festa organizada pela torcida, o chamado AeroFlu.

A estreia da equipe de Fernando Diniz na competição acontece no dia 18, com adversário ainda a ser definido — vencedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O torneio começou ontem, com a vitória do Al-Ittihad por 3 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia.