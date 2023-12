Fluminense desembarca na Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes

Na manhã desta quarta-feira (13), o Fluminense chegou à Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe entrará em campo no dia 18 de dezembro por uma vaga na final, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sport City Stadium.

O elenco tricolor embarcou para o local na noite da última terça-feira. Antes de começar a viagem, a torcida fez um AeroFlu para apoiar os jogadores em busca do posto de melhor time do mundo.

Bom dia, Brasil! Boa tarde, Arábia Saudita! Os Campeões da América chegaram! ???? pic.twitter.com/LE175reTfG ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 13, 2023

No dia 22, o Tricolor encerra a sua participação no Mundial, jogando a decisão ou a disputa do terceiro lugar. No outro lado da chave, estão Manchester City, Urawa Reds (Japão) e León (México).