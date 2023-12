Fifa anuncia trio finalista do prêmio de melhor treinador do The Best 2023

A Fifa anunciou nesta quarta-feira o trio finalista do prêmio de melhor treinador do The Best 2023. Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti estão concorrendo à honraria.

Favorito, o comandante do Manchester City tem as conquistas da Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra como principais credenciais. Essa foi a segunda tríplice coroa da carreira de Pep: a outra foi na temporada 2008/09 sob comando do Barcelona de Messi.

Vice da Champions, Inzaghi venceu a Copa da Itália na última temporada e classificou a Inter de Milão para o torneio continental via Campeonato Italiano, terminando na terceira colocação, com 72 pontos.

O prêmio da Fifa homenageia os destaques do futebol mundial no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O evento acontecerá em Londres no dia 15 de janeiro de 2024.