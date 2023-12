Ex-Goiás, Apodi é anunciado pelo rival Vila Nova com vínculo até o final de 2024

O lateral direito Apodi permanecerá em Goiânia em 2024, porém atuando pelo Vila Nova, não mais pelo Goiás. Depois de ser rebaixado com o alviverde, o experiente jogador, de 37 anos, foi anunciado pelo Tigre nesta quarta-feira, com contrato válido até o final do próximo ano.

O atleta, que também faz aniversário nesta quarta-feira, foi titular na maioria dos jogos do Goiás na disputa do Campeonato Goiano, no início da temporada. No restante de 2023, porém, perdeu a titularidade e, no Brasileirão, entrou em campo apenas 11 vezes, duas delas como titular.

É DO VILA! ?? Apodi está contratado pelo Tigrão! O jogador assinou contrato até o fim de 2024. Com vasta experiência no futebol brasileiro, Apodi já atuou por clubes como Vitória, Cruzeiro, Santos, Sport, Bahia, Ceará e Chapecoense. Aniversariante do dia, hoje também é data... pic.twitter.com/vWNSLG9FB2 ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) December 13, 2023

O Vila Nova será mais um dos diversos clubes pelos quais Apodi atuou em sua carreira. O lateral direito acumula passagens por Ponte Preta, CSA, Chapecoense, Cruzeiro, Guarani, Santos, Vitória, Ceará, Sport, entre muitos outros. Fora do país, passou pelo futebol mexicano, francês, japonês, russo e árabe.

Apodi não é o primeiro reforço do Tigre para 2024. Desde o final de sua participação na Série B, o clube anunciou os atacantes Eron e Fernandão, o lateral esquerdo Roberto e o volante Bruno Matias. Além disso, renovou com o técnico Higo Magalhães, o volante Ralf e o atacante Juan Christian.

A equipe goiana terminou a Série B de 2023 na oitava colocação, com 61 pontos, separado por três da zona de acesso para a primeira divisão.