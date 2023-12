Ex-Corinthians, Romarinho brilha em jogos do Mundial de Clubes

Na tarde da última terça-feira, o Al-Ittihad venceu o Auckland City por 3 a 0 no jogo de abertura do Mundial de Clubes de 2023. Romarinho, ex-Corinthians e hoje na equipe saudita, tem costume de se destacar na competição.

De acordo com o Sofascore, em seis jogos no Mundial, sendo cinco como titular, Romarinho possui quatro participações em gols, são três bolas na rede e uma assistência. Ele precisa de apenas 101 minutos para participar de um gol.

Romarinho disputando o Mundial de Clubes FIFA: ?? 6 jogos (5 titular)

?? 3 gols

?? 1 assistência

?? 4 participações em gols (!)

? 101 mins p/ participar de gol (!) Marcou o 1º gol da edição 2023 no dia do seu aniversário! ??? pic.twitter.com/eaia1yKDna ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 12, 2023

O atacante foi o autor do primeiro gol da estreia com vitória do Al-Ittihad nesta edição. Os franceses Benzema e Kanté marcaram os outros tentos.

Esta é a terceira participação de Romarinho em Mundiais de Clube. A primeira aconteceu em 2012, quando bateu o Chelsea na final com o Corinthians e se sagrou campeão, enquanto a segunda foi em 2017, quando atuava pelo Al-Jazira e foi eliminado na semifinal pelo Real Madrid, chegando até mesmo a marcar um gol no clube espanhol.

Agora, o próximo compromisso de Romarinho com o Al-Ittihad no Mundial de Clubes será na sexta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Ah-Ahly, do Egito, no King Abdullah Sport City Stadium. A partida é válida pelas quartas de final e o vencedor do duelo enfrentará o Fluminense nas semifinais.