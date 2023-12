Equipe sub-20 do São Paulo encerra turnê de amistosos na Itália antes de disputar a Copinha

A equipe sub-20 do São Paulo encerrou nesta quarta-feira uma turnê de amistosos pela Itália. No último jogo, o time venceu o Parma por 5 a 2, no CT do clube italiano. Os gols foram marcados por Maioli (três vezes), Paulinho e Caio.

O Tricolor viajou ao país visando dar mais minutos a alguns garotos da base antes da Copinha. Além disso, o clube proporcionou aos jogadores uma experiência internacional, conhecendo modelos diferentes da escola brasileira. Na Europa, a equipe foi comandada pelo auxiliar de Menta, Marcos Vizolli.

Além de ganhar do Parma, as Crias de Cotia derrotaram o Spa e o Sassuolo pelo mesmo placar, por 4 a 2, e também bateram o Imolese, por 4 a 1. A única derrota foi para o Rimini FC, por 3 a 1. Ao todo, são quatro triunfos e somente um revés, com 18 gols marcados e dez sofridos.

Agora, o São Paulo se prepara para a disputa da Copinha. Quatro vezes campeão do mais tradicional torneio de base do Brasil, o Tricolor está no Grupo 7, com sede em Araraquara, ao lado da Ferroviária, Porto Vitória-ES e Carajás-PA.

A estreia da equipe está marcada o dia 3 de janeiro de 2024. O time enfrenta o Porto Vitória, a partir das 19h30 (de Brasília).