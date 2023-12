Enquete: torcedores do Palmeiras acreditam que o clube acertou em renovar com Marcos Rocha

O lateral direito Marcos Rocha permanecerá por mais uma temporada no Palmeiras, conforme anunciou o clube na última segunda-feira. Os torcedores do Verdão, que votou na enquete feita pela Gazeta Esportiva, acreditam que o time fez certo em ampliar o vínculo com o jogador de 35 anos.

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2017 e, portanto, vai para sua sétima temporada com a camisa palmeirense. Pelo clube, o lateral soma 278 jogos e nove gols.

Quarto jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 11 taças, Rocha tem em sua bagagem três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Brasileiros (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Em 2023, Marcos Rocha disputou 43 jogos e foi titular nas conquistas da Supercopa, Campeonato Paulista e Brasileirão. Com características mais defensivas, o lateral marcou dois gols e deu apenas duas assistências no ano.

Nessa temporada, Rocha começou como titular na equipe, mas ao longo do ano viu Mayke ganhar a vaga na posição. Posteriormente, após a mudança no esquema tático feito por Abel Ferreira, Marcos Rocha jogou improvisado formando o trio de zaga na ausência de alguns titulares. Em outras oportunidades, também entrou no decorrer do jogo para substituir Mayke.