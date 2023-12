Endrick visita estádio de beisebol e presenteia armador dos Cavaliers com camisa do Palmeiras

O atacante e jóia do Palmeiras, Endrick, aproveitou a sua passagem pelos Estados Unidos para rebater bolas de beisebol no estádio do Boston Red Sox, tradicional time da Major League Baseball, na noite desta quarta-feira. O jogador de 17 anos esteve ao lado do jogador de basquete norte-americano Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers.

A dupla participou de um jantar com familiares e staff no Fenway Garden, centenário estádio e mais antigo da MLB, construído em 1912, e que pertence ao Boston Red Sox, equipe fundada em 1901.

Endrick foi presentado com uma camisa de número 9 do Boston Red Sox, e durante o encontro, presentou Garland com a camisa de mesmo número que ele veste no Palmeiras. Como retribuição, recebeu uma camisa 10 das mãos do astro do Cavaliers.

"Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo tudo isso. Conheci o Tatum num dia, agora o Garland, caras que eu via pela televisão, pois sou fã de NBA. E ainda pude arriscar jogar beisebol, que era algo que eu nunca tinha feito, neste estádio que é uma referência", disse o atacante do Palmeiras.

Uma semana da consagração. Uma semana que o Brasil seguiu pintado de verde e branco. Uma semana de uma tal de #VIRADAHEROICA! ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/j2OOVIXTmb ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 13, 2023

Na noite anterior, Endrick acompanhou a vitória do Boston Celtics sobre o Cavaliers, pela temporada regular da NBA. O jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira teve a oportunidade de conhecer o astro dos Celtics, Jayson Tatum, e o técnico Joe Mazzulla.

De férias após conquistar o Campeonato Brasileiro, Endrick fica em Boston até esta quinta-feira, quando embarca com a família para Madri. A convite do presidente Florentino Pérez, o atleta vai conhecer as instalações de seu futuro clube, o Real Madrid.