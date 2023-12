Estafe de Endrick diz que patrocínio respeita regras de agências antidoping

O estafe de Endrick, atacante do Palmeiras, garantiu que o jogador não sofrerá punições por seu acordo com a Neosaldina.

O que aconteceu

A Roc Nation Sports, que cuida da carreira de Endrick, afirma que o acordo 'respeita regras das agências antidopagem'. "Neosaldina e as agências que cuidam da carreira do atleta têm absoluta convicção de que essa parceria foi feita respeitando todas as regras das agências antidoping e desportivas no Brasil e no mundo".

O remédio é considerado doping pela Agência Mundial Antidoping (Wada). O isometepteno, uma das substâncias na fórmula da Neosaldina, está na lista de substâncias proibidas da entidade que comanda a luta antidoping no mundo.

De acordo com a seção XI, do artigo 12 do Código Brasileiro Antidopagem, um atleta pode ser punido por "violação de regra antidopagem, tentativa de violação de regra antidopagem ou violação dos artigos 169 a 171 por outra pessoa".

Código Brasileiro Antidopagem prevê punição ao atleta que incentivar "uma violação de regra antidopagem, tentativa de violação de regra antidopagem ou violação dos artigos 169 a 171 por outra pessoa" Imagem: Reprodução/Código Brasileiro de Antidopagem

Especialista não crê em punição

O UOL conversou com Tatiana Mesquita Nunes, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, atualmente coordenadora da Comissão de Estudos da Justiça Desportiva Antidopagem.

A especialista vê debate sobre o tema, mas também não acredita em punição para o jovem.

Acho que a questão é mais ética na minha visão. Eu li alguns advogados falando na possibilidade de enquadramento no tipo de cumplicidade, que fala em instigar ou incentivar, mas a meu ver essa violação tem que ser junto com uma violação específica de um atleta. Ou seja, um atleta usou a substância sob incentivo de fulano. Não é um tipo autônomo. Há algum espaço para discussão Tatiana Mesquita Nunes, em contato com o UOL.

Veja o comunicado de Neosaldina e Roc Nation Sports

Endrick e Neosaldina seguem muito felizes com a parceria firmada para os próximos 5 anos. A campanha da marca enfatiza a personalidade e a forma alegre e ao mesmo tempo potente e responsável com que buscam atender seus objetivos.

Neosaldina e as agências que cuidam da carreira do atleta têm absoluta convicção de que essa parceria foi feita respeitando todas as regras das agências antidoping e desportivas no Brasil e no mundo.

Por último, é fundamental reforçar que Endrick e Neosaldina são firmes em defender o jogo limpo e o respeito às regras no campo e fora dele.

