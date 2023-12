Emprestado, Carlos Alberto deve ser comprado em definitivo pelo Botafogo; veja valores

O Botafogo já vem planejando ao elenco para a próxima temporada. Um dos primeiros movimentos da diretoria para 2024 será a permanência do atacante Carlos Alberto, emprestado ao clube pelo América-MG.

O jogador chegou ao Glorioso no começo do ano cedido pelo Coelho e, apesar de altos e baixos, o atleta terminou bem a atual temporada e será adquirido em definitivo pelos alvinegros. O processo já está em andamento junto com os mineiros.

O Botafogo terá que pagar um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) ao América-MG, que deve manter parte dos direitos econômicos do atacante. O jogador vai assinar contrato com os cariocas, possivelmente até 2026.

A diretoria do Botafogo quer agir rápido no mercado. O objetivo é ter grande parte do elenco já no início da pré-temporada com o técnico Tiago Nunes visando a preparação para a disputa das competições de 2024, especialmente a Libertadores.