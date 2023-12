Palmeiras tem o menor número de vitórias de suas campanhas de título do Brasileirão

O Palmeiras faturou seu quarto Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. No mais recente, o Verdão encerrou a campanha com o menor número de vitórias entre as campanhas de campeão desde 2016, o primeiro nesse modelo de disputa.

Em 2023, o Verdão teve 20 vitórias, terminando a competição como a segunda equipe que mais venceu, atrás do vice-campeão Grêmio, com 21.

Desses triunfos, 14 deles foram como mandante, seja no Allianz Parque, onde a equipe de Abel Ferreira disputou 16 jogos, ou na Arena Barueri, local que recebeu três jogos do Verdão. Enquanto o restante, seis deles, foram fora de casa, incluindo um dos jogos mais importantes, que foi a virada por 4 a 3 sobre o Botafogo.

Esta também foi a primeira vez que o clube conquistou o título na última rodada. Na temporada anterior, quando foi campeão na 35ª rodada, o Palmeiras conquistou 23 vitórias, assim como em 2018. Nesse ano, o time, comandado por Felipão na época, venceu a competição na 37ª rodada.

Já em 2016, quando venceu também na penúltima rodada, o Verdão teve o maior número de vitórias de todas essas campanhas, conquistando os três pontos em 24 oportunidades.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.