Draymond Green acerta soco em adversário e volta a ser expulso em jogo da NBA

Draymond Green voltou a entrar em uma polêmica na NBA. Na derrota desta terça-feira do Golden State Warriors para o Phoenix Suns, o ala-pivô foi expulso novamente de quadra por agressão.

O lance ocorreu no segundo tempo do duelo. Em uma ação ofensiva dos Warriors, Draymond Green estava sendo marcado pelo pivô Jusuf Nurkic. Dentro do garrafão, ele girou o corpo e acertou um soco no adversário.

"Peço desculpas ao Jusuf porque não tive a intenção de atingi-lo", ponderou Green após a partida. "Se você olhar as imagens nunca vai parecer bem, mas sei quais eram as minhas intenções", emendou.

Durante o mês de novembro, Green já havia cumprido uma suspensão de cinco jogos na NBA. Ele recebeu a punição por aplicar uma gravata no francês Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves.

Sem Draymond Green no fim da partida desta terça, o Golden State Warriors acabou derrotado pelo Phoenix Suns por 119 a 116, sofrendo a 13ª derrota em 23 partidas na temporada regular da NBA.