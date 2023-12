Diretoria do Corinthians mostra interesse em Raniele, do Cuiabá

A diretoria do Corinthians avalia de forma positiva o volante Raniele, do Cuiabá. O jogador é um dos nomes encaminhados para o Centro de Inteligência do Futebol do clube (CIFUT).

No entanto, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians não formalizou uma proposta para o Cuiabá pelo jogador até o momento. O atleta é, sim, um nome que agrada ao Timão e está sendo monitorado.

Com 26 anos, Raniele é peça importante na equipe comandada por António Oliveira. O jogador chegou ao Cuiabá no começo de 2023, após se destacar pelo Avaí no Campeonato Brasileiro da temporada passada.

?? DETALHES DEFINIDOS! O Timãozinho conheceu os dias e horários dos jogos da primeira fase da Copinha 2024, que serão disputados em Marília! ???#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/il90OPD7nv ? Corinthians (@Corinthians) December 13, 2023

Desde que chegou ao Dourado, Raniele acumula três gols e uma assistência. Volante, o jogador tem uma média de quatro bolas recuperadas por jogo, segundo o Sofascore. Seu vínculo com a equipe de Mato Grosso é válido até final de 2026.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com a diretoria do Dourado, que preferiu não se manifestar em relação ao interesse do Timão.