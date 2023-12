Desejo de Mano no Corinthians, Alan Patrick encaminha renovação com o Internacional

O meia Alan Patrick está muito próximo de oficializar uma renovação de contrato com o Internacional. O atleta é alvo do Corinthians, que tem o atleta no radar a desejo do técnico Mano Menezes.

De acordo com o jornalista Lucas Collar, o Colorado teria tudo acertado para estender o vínculo do meio-campista de 32 anos, que receberá uma valorização salarial e terá vencimentos mensais próximos de R$ 1 milhão. O novo contrato teria validade até 2027.

???? ????? ????? 1??0??! ??? ??????? ?? ???? contra o Botafogo, Alan Patrick recebeu o prêmio da EstrelaBet logo após a vitória por 3 a 1 no ???????! ????#JuntosSomosInter pic.twitter.com/4M4P22dA1w ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 7, 2023

Nesta temporada, o meia somou 62 partidas pelo Internacional com 16 gols marcados e seis assistências distribuídas. O camisa 10 foi o líder em participações em bolas na rede do time no ano e, apesar da idade, tem a confiança da diretoria colorada para ficar mais alguns anos no Beira-Rio.