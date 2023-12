Decisivo, Harry Kane lidera participações em gols na Liga dos Campeões

Contratação de peso, Harry Kane vem dando conta do recado até o momento no Bayern de Munique. O artilheiro lidera as participações em gols na Liga dos Campeões, segundo levantamento do Sofascore.

Em seis jogos, o inglês marcou quatro gols e distribuiu três assistências, precisando de 75 minutos para ajudar a equipe a marcar. O atacante tem uma média de conversão de 67% de chances claras, chutou 13 vezes, sendo 10 no alvo, e precisa de 3,2 arremates para balançar as redes.

Com Kane liderando, o Bayern terminou na ponta do Grupo A, com 16 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Copenhague, da Bélgica. O foco dos alemães agora é a primeira colocação do Campeonato Alemão.

Na segunda colocação, os comandados de Tuchel estão com 32 pontos, quatro a menos que o Leverkusen. Fora da Copa da Alemanha e vice da Supercopa nacional, a Bundesliga e a Champions são os títulos que restaram para o inglês levantar o primeiro caneco da carreira.

Em seu próximo compromisso, o time de Kane terá pela frente o Stuttgart pela 15ª rodada da liga alemã. A bola vai rolar às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena.