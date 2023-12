Cruzeiro mostra interesse em Thiago Carpini e tenta atravessar o Santos

O Santos ganhou um concorrente na briga pela contratação de Thiago Carpini. O Cruzeiro demonstrou interesse no técnico nas últimas horas e iniciou conversas para contar com o treinador a partir de 2024.

A nova diretoria do Peixe estava otimista no acerto com o atual comandante do Juventude, mas agora teme que a transação possa melar com o interesse da Raposa.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.

O clube mineiro está sem técnico desde a demissão de Zé Ricardo, no dia 12 de novembro. A equipe encerrou o Campeonato Brasileiro com Paulo Autuori no comando.

Carpini tem contrato com o Juventude, que subiu para a Série A, até o final de 2024. O vínculo, aliás, prevê uma multa em caso de saída antes do fim do prazo.

O treinador se destacou em 2023. No começo do ano, levou o Água Santa até o vice-campeonato paulista. Na sequência, assumiu o Juventude. Ele tirou o time gaúcho da zona do rebaixamento e garantiu o acesso à elite após ficar na segunda colocação da Série B.

O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro com Marcelo Fernandes no banco de reservas. O time caiu para a Segunda Divisão.

Em 2024, o Alvinegro Praiano disputará apenas o Paulistão e a Série B do Brasileirão. Já o Cruzeiro segue na Série A e, além do Estadual, jogará a Copa do Brasil e Sul-Americana.