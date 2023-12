Vasco sonha com retorno de Coutinho e tentará negociação, diz jornal

Imagem: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

O meia Philippe Coutinho está na lista de possíveis reforços do Vasco, segundo o jornal espanhol Sport.

O que aconteceu

O Vasco pensa em repatriar Philippe Coutinho por empréstimo no segundo semestre de 2024. O clube também pode ter ajuda da SAF "777 Partners" para investir na contratação em definitivo do ex-Barcelona.

Coutinho pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Al Duhail, do Qatar, até junho do ano que vem.

A continuidade do meia de 31 anos no Aston Villa é incerta. Porém, o clube inglês deve priorizar negociações de compra, não de empréstimos, e os dirigentes do Vasco podem ter dificuldades para chegar a um acordo.

O Cruzmaltino também quer o retorno de outros jogadores experientes, como Allan (atualmente no Al Wehda) e Souza (no Beijing Guoan) — ambos formados na base do próprio clube, assim como Coutinho.