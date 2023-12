Com time base definido, São Paulo quer reforços pontuais na janela de transferência

Em 2023, o São Paulo voltou a conquistar um título de expressão e busca manter o ritmo na próxima temporada. Para isso, o papel da diretoria na busca por reforços será fundamental.

Diferentemente dos rivais, o Tricolor já tem um time base definindo, com alguns setores com baixa necessidade de reposição. O gol, a zaga e as laterais, por exemplo, não são a prioridade do clube do Morumbi nesta janela.

Por outro lado, o meio-campo e o ataque são vistos como carência no São Paulo, especialmente o setor ofensivo. Nesse sentido, a equipe mira a contratação de um camisa 9 para disputar com Calleri e um ponta de velocidade.

Até o momento, Pedro Raul e Ferreirinha foram procurados, dois nomes que atendem às características citadas. Assim como Erick, do Ceará, e o próprio Luiz Gustavo, um reforço na volância.

Na próxima temporada, o São Paulo voltará a disputar a Libertadores e terá que defender o título da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil, o Paulistão e o Brasileirão também estão na mira.

