Com gol de ex-Palmeiras, fase de grupos da Champions da Ásia chega ao fim: veja os resultados

Nesta quarta-feira, o Yokohama Marinos, do Japão, recebeu o Shandong Taishan, da China, no Nissan Stadium, em jogo da última rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados pelos três brasileiros que comandam o ataque da equipe japonesa: Élber, Anderson Lopes e o ex-Palmeiras Yan Matheus.

O resultado garantiu a classificação do Yokohama Marinos em primeiro lugar no Grupo G, com 12 pontos. O Shandong ficou na segunda colocação, também com 12 unidades e garantiu sua vaga para a próxima fase.

Pelo Grupo F, o Kitchee. de Hong Kong, venceu o Lion City, de Singapura, por 2 a 0 com gol de Fernando Pedreira, outro brasileiro. Apesar da vitória, sua equipe não conseguiu se classificar para a próxima fase da competição, já que ficou na lanterna do grupo com apenas quatro pontos.

Nas outras duas partidas do dia, o Kaya, das Filipinas, foi derrotado em casa pelo Incheon United, da Coreia do Sul, por 3 a 1, enquanto o Jeonbuk, outro sul-coreano, recebeu o Bangkok United, da Tailândia, e ganhou pelo placar de 3 a 2.