Com gol brasileiro, Atlético de Madrid bate Lazio e se classifica em primeiro do grupo na Champions

Na tarde desta quarta-feira, a última rodada da fase de grupos da Champions League chegou ao fim. Pelo Grupo E, o Atlético de Madrid bateu a Lazio por 2 a 0, em partida que aconteceu no Estádio Cívitas Metropolitano. Griezmann e Samuel Lino marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Com o resultado, o time espanhol avançou às oitavas de final em primeiro lugar no Grupo E. O resultado levou o clube aos 14 pontos, ultrapassando a própria Lazio, que também garantiu vaga no mata-mata ao terminar na vice-liderança, com 10 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo pelos seus respectivos torneios nacionais. Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Athletic Bilbao, neste sábado, às 12h15 (de Brasília), no estádio San Mamés.

A Lazio, por outro lado, também não terá vida fácil pela frente na 16ª rodada do Campeonato Italiano. O clube enfrenta a líder Inter de Milão, neste domingo, às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma.

O jogo

O Atlético de Madrid começou o jogo pressionando a Lazio. E a pressão surtiu efeito rapidamente. Aos seis minutos, Samuel Lino avançou pela esquerda. Marusic tentou desarmá-lo, mas a bola ficou com o brasileiro, que adentrou a grande área pelo lado esquerdo. O lateral tocou rasteiro para trás e encontrou Griezmann, que chegou finalizando para abrir o marcador.

Com o gol sofrido logo no início do confronto, a Lazio precisou partir para cima. A equipe italiana até chegou a criar algumas chances, mas não chegou a oferecer perigo real ao goleiro Oblak.

No entanto, ao correr atrás do resultado, a Lazio passou a deixar espaços na defesa. E, com isso, o Atlético de Madrid chegou ao segundo gol. Após cruzamento de Molina, Hermoso chegou na segunda trave para finalizar cruzado, de primeira, para marcar.

No entanto, a arbitragem de vídeo chamou o juiz para rever a jogada. Por entender que um jogador do Atlético, que estava impedido, participou da jogada, o árbitro decidiu por anular o segundo gol dos donos da casa.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid ampliou com gol brasileiro. Depois de bate e rebate na grande área, a bola sobrou com Samuel Lino. O lateral acertou um lindo chute, de primeira, para fazer o segundo dos mandantes no duelo.

Com 31 minutos, o time de Diego Simeone perdeu grande chance para fechar o placar em 3 a 0. Memphis cobrou falta e o goleiro Provedel espalmou. No rebote, Morata chegou batendo para fora.

Feyenoord perde para o Celtic, mas se classifica à Liga Europa

Também nesta quarta-feira, o Feyenoord foi derrotado pelo Celtic no outro duelo do Grupo E. O time holandês perdeu para o clube escocês por 2 a 1, no Celtic Park. Luis Palma e Lagerbielke fizeram para os donos da casa, enquanto Minteh descontou para os visitantes.

Mesmo com o revés, o Feyenoord garantiu sua classificação à Liga Europa. O clube da Holanda terminou a fase de grupos com seis pontos, na terceira posição, enquanto o Celtic finalizou sua participação com quatro pontos e na lanterna.

Em seu próximo compromisso, o Feyenoord entra em campo pela 16ª rodada do Campeonato Holandês. A equipe visita o Heracles neste domingo, às 10h30, no estádio Erve Asito. Já o Celtic segue jogando em casa e encara o Hearts, neste sábado, às 12 horas, na 18ª rodada do Escocês.