Com chegadas e saídas, Corinthians planeja reformulação nas laterais para 2024

As laterais do campo foram grandes problemas para o Corinthians em 2023. Com o desempenho ruim dos veteranos do elenco, Fábio Santos e Fagner, e as poucas opções no banco de reservas, o Timão planeja uma reformulação neste setor para a próxima temporada.

Para a ala esquerda do campo, o clube só tem um jogador no elenco: Matheus Bidu. O experiente Fábio Santos optou por se aposentar aos 38 anos. Mesmo assim, Bidu vive incerteza quanto ao seu futuro no time do Parque São Jorge.

A Gazeta Esportiva apurou que as atuações do lateral não convenceram a comissão do técnico Mano Menezes e a nova diretoria do clube, que já tem tudo certo para a contratação de Hugo, do Goiás. O contrato de Bidu com o time se estende até o final de 2025.

Hugo, porém, não chega ao Corinthians com status de titular. Sendo assim, o Timão ainda pode buscar mais um ala para chegar e jogar pelo lado esquerdo. O uruguaio Matías Viña, ex-atleta do Palmeiras, foi oferecido e aprovado pela comissão, mas o negócio é visto como improvável em virtude dos altos valores envolvidos.

Já pela direita, a situação é ainda mais delicada. Com vínculo até o fim de 2024, Fagner irá permanecer no time, mas será cobrado por atuações melhores e deve ganhar concorrência na próxima temporada.

O Corinthians pretende contratar, pelo menos, mais dois nomes para a posição. O português Rafael Ramos não está nos planos do clube e deve sair. Já o garoto Leo Mana, da base, não se firmou na equipe profissional e foi inscrito na Copinha.

Por fim, o uruguaio Bruno Méndez não sinalizou que pretende renovar seu contrato e tem saída quase certa. Sendo assim, o Timão planeja reforçar o setor com novos jogadores.

Presidente eleito para o próximo triênio, Augusto Melo já iniciou conversas com Mano Menezes e se movimenta para reformular o elenco do Corinthians. Vários jogadores já estão no radar do Timão, e alguns sabem que estão fora dos planos para 2024, como Renato Augusto, Gil, Giuliano, Cantillo e Rafael Ramos.

