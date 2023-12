Com camisa do Santos, Alckmin recebe Marcelo Teixeira para reunião em Brasília

Nesta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu Marcelo Teixeira, presidente eleito para comandar o Santos no triênio 2024-2026, para uma reunião em Brasília. O compromisso também contou com mais três membros do Governo Federal.

Além do futuro mandatário do Peixe e Alckmin, também marcaram presença no encontro Marcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; e Paulo Alexandre Barbosa e Júnior Bozzella, ambos deputados federais.

Tanto o vice-presidente como o ministro e os deputados que participaram da reunião desta quarta-feira são torcedores declarados do Santos. Alckmin, inclusive, até apareceu em algumas fotos registradas da reunião vestindo a camisa do Alvinegro Praiano.

"Agenda importante em Brasília/DF, com Santistas de alma e coração, juntos pela reconstrução do nosso Santos FC. O trabalho não para!", escreveu Bozzella nas suas redes sociais, marcando todos os profissionais que estiveram na reunião.

Marcelo Teixeira assume o comando do Santos a partir de janeiro de 2024. No entanto, mesmo antes de iniciar seu mandato de forma oficial, o profissional já está agindo nos bastidores para tentar fechar a contratação de um novo técnico.

O Alvinegro Praiano vive um momento delicado financeiramente, especialmente após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano que vem, o time vai disputar apenas o Campeonato Paulista e a segunda divisão do torneio nacional.