Benzema atinge marca histórica no Mundial de Clubes e mira recorde de Cristiano Ronaldo

O atacante Karim Benzema vem enriquecendo cada vez mais sua longa e vitoriosa carreira. A vitória do Al-Ittihad por 3 a 0 sobre o Auckland City fez o centroavante atingir uma marca histórica no Mundial de Clubes e agora ele busca um recorde que pertence a ninguém menos que Cristiano Ronaldo.

Com o gol marcado na terça-feira, o camisa 9 francês se tornou o primeiro e único jogador, até o momento, a balançar as redes em quatro edições diferentes do torneio intercontinental. Em 2014, marcou contra o Cruz Azul, do México, na semifinal, em 2016, contra o Club América e contra o Kashima Antlers, e, por fim, na final de 2022 frente ao Al-Hilal.

2014 ?

2016 ??

2022 ?

2023 ?? How many more goals will @Benzema add to his tally in this #ClubWC? ? pic.twitter.com/T2ePDB0Spo ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2023

Esse gol contra o Auckland também fez Benzema ser o terceiro maior artilheiro da história do Mundial de Clubes ao lado de César Delgado, Lionel Messi e Luis Suárez. Com três partidas restantes - no melhor dos cenários, o centroavante pode subir colocações neste ranking e alcançar Cristiano Ronaldo. O astro português foi às redes sete vezes na disputa do torneio e detém o 'título' da artilharia geral da competição da Fifa. Gareth Bale é o segundo colocado com seis tentos.

O Al-Ittihad avançou para a segunda fase do Mundial e agora pega o Al-Ahly, do Egito, nesta sexta-feira, para saber quem enfrenta o Fluminense na semifinal. Do outro lado da chave, no mesmo dia, León, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão, disputam uma vaga na outra semi para jogar contra o Manchester City. A final acontece no dia 22.