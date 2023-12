Barcelona decepciona contra o Antwerp, mas avança às oitavas como líder na Champions

Mesmo com derrota, o Barcelona garantiu a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Na Bélgica, o time catalão perdeu para o eliminado Royal Antwerp, por 3 a 2. Vermeeren, Janssen e Ilenikhena anotaram para os donos da casa. Ferran Torres e Guiu fizeram os gols dos visitantes.

O Barcelona encerrou a fase de grupos na liderança graças ao confronto direto contra o Porto. Empatados com 12 pontos, a equipe derrotou o time português nos dois encontros e possui vantagem neste critério de desempate. Por sua vez, o Antwerp se despede de sua primeira participação no torneio na lanterna com apenas três pontos conquistados.

O próximo compromisso do time visitante é válido pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, contra o Valencia. Os donos da casa voltam a campo no domingo, contra o Anderlecht, pelo Campeonato Belga.

Mesmo com o favoritismo ao seu lado, o Barcelona saiu atrás do placar. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Vermeeren aproveitou vacilo da defesa catalã e balançou as redes para os belgas. Contudo, a resposta do time visitante não demorou muito. Aos 34 mintuos, após linda jogada de Yamal, Ferran Torres deixou tudo igual.

Já eliminado, o Antwerp se lançou ao ataque e tomou a frente do placar novamente. Aos 12 minutos da segunda etapa, após novo erro na saída de bola, Janssen anotou o segundo gol dos donos da casa.

Perto do apito final, aos 46 minutos, o time catalão empatou a partida com Guiu. Todavia, logo no lance seguinte, Ilenikhena marcou o terceiro gol do Antwerp e deu números finais ao confronto.

Em jogo de oito gols, Porto vence Shaktar Donetsk e se classifica em segundo do Grupo H

No outro confronto do Grupo H desta quarta-feira, o Porto goleou o Shaktar Donetsk por 5 a 3, em Portugal e ficou com a segunda vaga para as oitavas de final. Galeno (2x), Taremi, Pepe e Francisco Conceição marcaram os gols dos donos da casa. Sikan, Eustáquio e o brasileiro Eguinaldo anotaram para os visitantes.

O resultado classificou o Porto para o mata-mata do torneio. A equipe ficou na segunda colocação com 12 pontos conquistados. Por sua vez, o time ucraniano encerrou a fase de grupos na terceira posição com 9 pontos, garantindo a vaga para a Liga Europa.