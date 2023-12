Auxiliar de Luxa diz que elenco do Corinthians estava com problemas psicológicos

Maurício Copertino, auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, revelou bastidores de sua passagem pelo Corinthians, entre maio e setembro deste ano. O profissional disse que a comissão encontrou jogadores "psicologicamente em um estado deplorável" e que os atletas valorizaram o fato do experiente treinador protegê-los da pressão externa.

"Jogadores psicologicamente em um estado deplorável, tanto que no primeiro mês foi muito difícil, um trabalho super diferente do que a gente estava acostumado, porque tínhamos que recuperar os caras psicologicamente. O Vanderlei, uma das características dele é gostar dessas situações de embate, ele abraçou muito o grupo do Corinthians. E os jogadores respeitaram muito isso, ele tomou à frente do negócio, os atletas estavam se sentindo desprotegidos em relação a isso", comentou Copertino em entrevista ao jornalista Fredy Junior.

"Não que os outros profissionais que passaram não fizeram o trabalho que tinha que ser feito, mas eram treinadores mais jovens, que de repente não tinham o peso como tem o Luxemburgo. Nesses cinco meses de trabalho, foi um trabalho muito difícil, prazeroso, com muita cobrança sim, e quem trabalha no Corinthians tem que estar acostumado com isso.", finalizou Copertino.

Luxa e sua comissão assumiram o Timão logo no começo de maio. O Corinthians começou o ano sob o comando de Fernando Lázaro, teve Cuca como treinador por dois jogos e ainda foi dirigido por Danilo interinamente uma vez antes de Luxemburgo ser oficializado.

Pelo Corinthians, Luxemburgo acumulou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, o que gera um aproveitamento de 47,30%. Sob o comando do "Pofexô", o Timão chegou à semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. No Brasileirão, o treinador deixou a equipe na 10º colocação, com 30 pontos.

O técnico deixou o Corinthians logo após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Mano Menezes foi escolhido como o sucessor e está no comando da equipe até hoje.