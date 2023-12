Atlético-MG anuncia a saída do meia Hyoran, que fica livre no mercado

O Atlético-MG anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a saída do meia Hyoran. O atleta, que tinha contrato até 31 de dezembro, agora fica livre no mercado para assinar 'de graça' com qualquer clube.

O camisa 20 começou a atual temporada atuando como titular, mas foi perdendo espaço ao longo dos jogos. A última partida do jogador com a camisa do Galo havia sido no dia 10 de agosto, no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores, que culminou na eliminação dos mineiros no agregado. No ano passado, esteve emprestado ao Bragantino.

? Hyoran, você faz parte da história vitoriosa do Clube Atlético Mineiro! ??? ? Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil e três vezes do Mineiro, sempre honrou nossa camisa com raça, técnica, assistências e belos gols. O Galo te deseja o melhor na sequência da carreira. ?? pic.twitter.com/UFrpGScUHm ? Atlético (@Atletico) December 13, 2023

Hyoran viveu seu melhor momento no Atlético-MG em 2020, quando estava emprestado pelo Palmeiras: em 47 jogos, marcou nove gols e distribuiu sete assistências. Após somar bons números e titularidade na equipe, foi comprado junto ao Verdão por R$ 7,5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Somando toda sua passagem pelo clube, o meia coleciona 115 partidas, 16 bolas na rede, além de ter servido seus companheiros 13 vezes. Ainda, o agora ex-jogador do Galo também fez parte da conquista de cinco títulos: um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e três vezes o Campeonato Mineiro.

Agora livre no mercado, o meio-campista de 30 anos busca seu próximo clube. Até o momento, ainda não há negociações em andamento com qualquer equipe.