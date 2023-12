Às vésperas do Mundial, City vence Estrela Vermelha e encerra fase de grupos da Champions invicto

O Manchester City encerrou a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Com gols de Hamilton, Bobb e Kalvin Phillips, a equipe derrotou o Estrela Vermelha por 3 a 2, em Belgrado, na Sérvia. Hwang e Katai descontaram para o time mandante.

Líder do Grupo G com 18 pontos, a equipe inglesa terminou a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento. Do outro lado, os donos da casa se despediram da competição na lanterna com apenas um ponto conquistado.

Agora, os comandados de Pep Guardiola reúnem suas forças para a última partida antes da disputa do Mundial de Clubes. A equipe recebe o Crystal Palace, no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês. Na mesma data, o time búlgaro encara o Spartak Subotica, pelo Campeonato Sérvio.

O Manchester City entrou em campo com um time totalmente alternativo. Recheado de jovens jogadores da base, Guardiola poupou suas principais peças visando o duelo contra o Crystal Palace e, posteriormente, o Mundial.

O time inglês abriu o placar na primeira etapa. Aos 19 minutos, Hamilton recebeu passe do brasileiro Matheus Nunes, limpou a marcação na grande área e finalizou forte no alto para vencer o goleiro adversário.

No segundo tempo, o City ampliou o marcador. Aos 17 minutos, após passe de Rico Lewis, Oscar Bobb fez uma linda jogada e tocou no canto direito do goleiro para balançar as redes. Todavia, 14 minutos depois, Hwang descontou para os búlgaros após aproveitar saída errada da equipe inglesa.

No final da partida, aos 40 minutos, Kalvin Phillips marcou o terceiro gol do City em cobrança de pênalti. Seis minutos depois, já nos acréscimos do confronto, Katai descontou mais uma vez para o Estrela Vermelha e deu números finais ao jogo.

FIM DE JOGO, CITYZENS! Adm agradece pela companhia! ? 2 x 3? | #UCL pic.twitter.com/zmlEvrAE53 ? Manchester City (@ManCityPT) December 13, 2023

Leipzig vence Young Boys e fica com o segundo lugar do Grupo G

No outro confronto do Grupo G desta quarta-feira, o Leipzig venceu o Young Boys por 2 a 1, na Alemanha. Classificado desde a quarta rodada, o time alemão encerrou a fase de grupos na segunda posição com 12 pontos. Por sua vez, após conquistar apenas quatro pontos, os visitantes terminaram sua participação na terceira posição, garantindo-se na Liga Europa.

Todos os gols saíram na segunda etapa em um intervalo de cinco minutos. Šeško abriu o placar para os donos da casa aos seis. Contudo, Colley empatou para os visitantes dois minutos depois. Forsberg, aos onze, recolocou os alemães na frente.