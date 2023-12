Antony ainda não participou de gols pelo Manchester United na temporada 2023/24

O atacante Antony vive um de seus piores inícios de temporada de sua carreira: o camisa 21 ainda não participou de gols pelo Manchester United em 2023/24. O atleta vem sofrendo muitas críticas dos torcedores ingleses.

Até o momento, nesse período, foram 17 jogos - com 12 deles como titular - e nenhum gol ou assistência do brasileiro de 23 anos. Ainda, de acordo com dados levantados pelo Sofascore, foram pouco mais de mil minutos em campo, 15 chutes (cinco na direção da meta), e 16 passes decisivos.

? Antony (23 anos) não participou de gols pelo Manchester United na temporada 23/24. ?? 17 jogos (12 titular)

?? 0 gols

?? 0 assistências

? 1019 mins jogados

? 16 passes decisivos

? 15 chutes (5 no gol)

? 19/47 dribles certos (40%)

? 4 amarelos

? Nota Sofascore 6.91 pic.twitter.com/f9wo9n97hh ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 13, 2023

As críticas dos torcedores sobre Antony foram ainda mais fortes após a eliminação vexatória do Manchester United na Champions League. Os Red Devils ficaram na lanterna do Grupo A da competição, que também contava com Bayern de Munique, Copenhage e Galatasaray, e não conseguiu nem vaga para a Europa League. Contratado por 100 milhões de euros em meados de 2022, o ponta também gera insatisfação na torcida pelos maus desempenhos, visto o preço de sua contratação.

Nesta temporada, o atacante brasileiro também ficou de fora de alguns jogos do clube inglês por conta da investigação sobre um suposto caso de agressão do jogador contra sua ex-namorada. Por conta da colaboração do acusado na apuração dos fatos, o camisa 21 foi liberado para voltar a atuar.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Agora, o United volta a campo neste domingo e tem parada dura pela frente: enfrenta o Liverpool neste domingo, às 13h30 (de Brasília), em Anfield, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Atual sexto colocado na competição, o time do técnico Erik Ten Hag tem 27 pontos, três a menos que o Tottenham, quinto, e seis de desvantagem para o Manchester City, que abre o G4 da Premier League.