Alvo do São Paulo, Bobadilla é 'queridinho' de scouts no Brasil

Do UOL, em São Paulo

Damián Bobadilla, volante do Cerro Porteño (PAR), tem proposta para se tornar jogador do São Paulo, mas não é só o Tricolor que avalia bem o paraguaio no Brasil.

O que aconteceu

Bobadilla é 'queridinho' dos scouts brasileiros. O UOL ouviu que ele já foi mapeado por diversos clubes.

O São Paulo, no entanto, foi o primeiro a dar o passo seguinte e fazer uma proposta pelo jogador. Os clubes ainda discutem a forma de pagamento, mas há otimismo.

Por que chama atenção?

O volante chama atenção dos scouts pela boa técnica com a bola nos pés. Trata-se de um camisa 8 com boa visão de jogo.

O ponto a evoluir é a intensidade sem a bola na parte defensiva. Bobadilla tem apenas 22 anos e acredita-se que pode valorizar muito atuando no Brasil.

