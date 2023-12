Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir e informações da partida pelo Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), o Al-Feiha recebe o Al-Ahli, no Al Majma'ah Sports City, em Riade. A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Saudita, terá transmissão do Canal GOAT (YouTube).

Terceiro colocado com 31 pontos, o Al-Ahli, time de Roberto Firmino, busca mais uma vitória para se aproximar do vice-líder Al-Nassr. A equipe vem de empate sem gols na última rodada contra o Al-Raed. Todavia, tenta dar continuidade à boa sequência de invencibilidade na temporada, já que não perde há cinco jogos.

Roberto Firmino não atravessa boa fase pelo time. Reserva nas últimas partidas, perdeu espaço na equipe titular para Al-Braikan, que vive um bom momento. O brasileiro não marca um gol desde agosto, totalizando 16 jogos em branco. Para o duelo desta quinta-feira, ao que tudo indica, permanecerá no banco de reservas.

Mahrez e Kessié, principais destaques da equipe na temporada, devem começar o confronto como titulares. Saint-Maximin, Gabri Veiga e Mendy também foram relacionados.

Do outro lado, os donos da casa ocupam a décima colocação com 19 pontos conquistados. A equipe procura conquistar a vitória para melhorar sua posição na tabela. O Al Feiha conta com a boa fase de Sakala, artilheiro do time na competição. O atacante anotou três gols nas últimas duas partidas.

Confira os demais jogos da 17ª rodada do Saudita nesta quinta-feira

Abha x Al Hazem