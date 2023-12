À procura de reforços, São Paulo terá volta de dupla recuperada de lesão para 2024

Ativo no mercado, o São Paulo quer reforçar o elenco para seguir levantando taças na próxima temporada. O Tricolor terá dois reforços caseiros em 2024.

Recuperados, Igor Vinícius e Galoppo devem começar a pré-temporada treinando sem restrições. A dupla foi desfalque no clube do Morumbi durante grande parte de 2023.

O argentino rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, nas quartas de finais do Paulista, contra o Água Santa, com a necessidade de cirurgia. Já o lateral teve uma contusão no púbis e passou por duas operações, já que a primeira não foi o suficiente para corrigir o problema.

Dessa forma, a recuperação da dupla será um reforço para o técnico Dorival Jr., que não teve ambos à disposição no São Paulo. Igor disputou apenas dois jogos em 2023, ao passo que Galoppo entrou em campo por 11 oportunidades, com oito gols marcados.

Na próxima temporada, o clube do Morumbi terá que reforçar o elenco para a disputa de cinco torneios. Em 2024, o Tricolor terá a Supercopa do Brasil, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão pela frente.